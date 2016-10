Sharapova: "In Rusland is meldonium als een aspirine"

Filip Dewulf

6/10/16

© afp.

Maria Sharapova (29) deed gisteren al een hele mediatour in Amerika om haar toch ietwat aangetaste imago te herstellen. De Russische tennisster kreeg een strafvermindering van negen maanden op haar initiële straf van twee jaar voor het gebruik van meldonium, eerder dit jaar op de Australian Open.

Sharapova wist naar eigen zeggen niet dat het product sinds 1 januari op de lijst met verboden producten van het WADA stond. "Een schorsing van twee jaar vond ik overdreven. Meldonium is een middel dat ik al tien jaar neem, het is totaal niet prestatiebevorderend, in Rusland neemt iedereen het als een aspirine. Ik vond wel dat de ITF een verantwoordelijkheid heeft om de spelers beter in te lichten over nieuwe verboden producten. Ineens was meldonium niet meer legaal."



Sharapova mag eind april volgend jaar opnieuw tennissen. "Ik ben 29 en heb een geweldige toekomst voor me. Ik kan niet wachten om weer op de baan te stappen."