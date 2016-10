Ook Bemelmans gaat er meteen uit in Bergen

Door: redactie

5/10/16 - 22u46 Bron: Belga

Ruben Bemelmans (archieffoto). © photo news.

Ruben Bemelmans (ATP 226) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het enkelspel op het Challengertoernooi in Bergen (hard/106.500 euro).

De 28-jarige Bemelmans, die met een wildcard aan het toernooi mocht beginnen, moest in de openingsronde in twee sets het onderspit delven voor het Moldavische achtste reekshoofd Radu Albot (ATP 101): 6-4 en 7-5 na 1 uur en 28 minuten.



Eerder vandaag kon ook Clément Geens (ATP 278) zich niet plaatsen voor de tweede ronde. De twintigjarige Geens, die eveneens een wildcard kreeg van de organisatoren, ging in de openingsronde in twee sets onderuit tegen de Rus Daniil Medvedev (ATP 130): 6-4 en 6-1 na 1 uur en 7 minuten. In het dubbelspel werd hij dinsdag aan de zijde van Yannik Reuter al in de eerste ronde uitgeschakeld.