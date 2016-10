Goffin ziet alle toppers sneuvelen en stoot zelf wel door

Door: redactie

David Goffin (ATP 14) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio. De 25-jarige Luikenaar, het vijfde reekshoofd in Tokio, rekende in de tweede ronde in twee sets af met de Tsjech Jiri Vesely (ATP 52), tegen wie hij nooit eerder speelde. Na 1 uur en 42 minuten stonden de 6-3 en 7-5 setstanden op de tabellen.