Uit frustratie je racket tegen de grond smijten? Amerikaan zal in het vervolg wel twee keer nadenken

Op het ATP-toernooi in Tokyo, waar ook David Goffin aan de slag is, stonden gisteren in de eerste ronde Nick Kyrgios en Ryan Harrison tegenover elkaar. Het Australische zesde reekshoofd is altijd een genot om naar te kijken, vooral omdat hij geregeld wel met een zotte bal op de proppen komt. Zo ook gisteren toen hij in het derde spelletje in een doodgewone rally plots met een tweener wil uitpakken. De nonchalance druipt er vanaf en het leer zeilt buiten de lijnen (zie video hieronder).



Uiteindelijk wist Kyrgios wel de eerste set binnen te rijven met 7-5. De frustratie bij de Amerikaanse nummer 107 van de wereld groeide. Na een verloren spelletje smeet Harrison zijn racket tegen het hardcourt. Het kleinood katapuleerde prompt tegen zijn eigen hoofd. Iets zegt ons dat hij zijn racket voortaan toch maar in de hand zal houden.