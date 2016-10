Organisatoren kunnen uitpakken met indrukwekkend deelnemersveld

Door: redactie

5/10/16 - 09u12 Bron: Belga

Daria Gavrilova en Nick Kyrgios verdedigen hun titel. © getty.

Hopman Cup Titelverdedigers Nick Kyrgios (ATP 15) en Daria Gavrilova (WTA 49) hebben hun deelname aan de 29e editie van de Hopman Cup toegezegd. Dat hebben de organisatoren van het officieuze WK voor gemengde tenniskoppels bevestigd.

Eerder was al bekendgeraakt dat 's werelds nummer zeven Roger Federer opnieuw deelneemt aan de Hopman Cup, die volgend jaar van 1 tot 7 januari in het Australische Perth wordt afgewerkt. De Zwitser zal het internationaal landentoernooi aan de zijde van zijn vijftien jaar jongere landgenote Belinda Bencic spelen.



Frankrijk rekent op Richard Gasquet en Kristina Mladenovic, Spanje doet het met Feliciano Lopez en Lara Arruabarrena en Heather Watson en Dan Evans komen in actie voor de Britten.



Aan de Hopman Cup nemen acht duo's deel, onderverdeeld in twee poules. De groepswinnaars treffen elkaar in een finale, die volgens een best-of-three wordt gespeeld (twee enkelspelen en een gemengd dubbelspel).



De deelnemers:



Australië (Nick Kyrgios en Daria Gavrilova)



Duitsland (Alexander Zverev en Andrea Petkovic)



Frankrijk (Richard Gasquet en Kristina Mladenovic)



Groot-Brittannië (Daniel Evans en Heather Watson)



Spanje (Feliciano Lopez en Lara Arruabarrena)



Tsjechië (Adam Pavlasek en Petra Kvitova)



Verenigde Staten (Jack Sock en Coco Vandeweghe)



Zwitzerland (Roger Federer en Belinda Bencic)