Ook Steve Darcis moet meteen inpakken in Bergen

De Belgische tennissers beleven tot nu toe weinig plezier aan de Ethias Trophy, het Challengertoernooi in Bergen (hard/106.500 euro). Eerder al sneuvelden Kimmer Coppejans (ATP 159), Yannik Reuter (ATP 250) en Maxime Authom (ATP 359) in de eerste ronde van het enkelspel en nu was het de beurt aan Steve Darcis (ATP 115).