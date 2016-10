Halep roept Wickmayer halt toe op WTA in Peking

Door: redactie

4/10/16 - 15u52 Bron: Belga

© ap.

Yanina Wickmayer (WTA 56) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het WTA-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/6.289.521 dollar).

'Wicky' verloor met 6-2 en 6-2 van het Roemeense vierde reekshoofd Simona Halep (WTA 5). De match duurde 59 minuten. Het was het vijfde onderlinge duel tussen de 25-jarige Halep en de 26-jarige Wickmayer. De Belgische leidde tot vandaag met 3-1. Het laatste duel dateerde van januari 2015. Toen hield Halep Wickmayer met 6-4 en 6-2 uit de kwartfinales van de Australian Open.



In de eerste ronde van het China Open had Wickmayer zaterdag olympisch kampioene Monica Puig (WTA 28) uit Puerto Rico geklopt met 6-2 en 6-0. Halep was vrij in de eerste ronde. De Roemeense neemt het voor een plaats in de kwartfinales op tegen de Amerikaanse qualifier Alison Riske (WTA 60) of de Chinese Shuai Zhang (WTA 36).