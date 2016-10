Wat scheelt er met Goffin? Anders zo rustige Luikenaar slaat racket aan diggelen (maar wint wel)

Door: redactie

4/10/16 - 08u12

video David Goffin (ATP 14) heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio. De 25-jarige Luikenaar rekende na een zwakke partij in twee sets af met thuisspeler Yoshihito Nishioka, 7-5 6-2. In het eerste bedrijf moest het racket van Goffin eraan geloven.

© getty.

Yoshihito Nishioka, pas de nummer 96 van de wereld, kreeg een wildcard voor het toernooi in eigen land. In de eerste set moest hij zeker niet onderdoen voor Goffin, het vijfde reekshoofd. Onze landgenoot maakte ongezien veel fouten en leverde ook nog eens twee keer zijn opslag in. De frustratie groeide en 'La Goff' sloeg zijn racket aan diggelen. Uiteindelijk kwam hij het dipje wel te boven (en profiteerde hij ook van de vele missers van Nishioka). Ondanks een 4-2 achterstand wist hij alsnog de eerste set binnen te rijven, 7-5 na 54 minuten tennis. Ook in set twee moest Goffin werken voor de zege. De Japanner vocht voor wat hij waard was en hield de Luikenaar in totaal 1 uur en 41 minuten op de baan. Ondanks een duidelijke 6-2 duurde de tweede manche bijna even lang als de eerste.



Het was het eerste onderlinge duel tussen de 25-jarige Goffin en de 21-jarige Japanner. Om door te stoten naar de kwartfinales, moet 'La Goff' voorbij de Tsjech Jiri Vesely (ATP 52). Die haalde het met 3-6, 6-0 en 6-4 van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 41). Ook tegen de 23-jarige Vesely speelde Belgiës beste tennisser nooit eerder.



Het toernooi te veel?

Goffin lijkt na een lang en slopend seizoen door zijn beste krachten heen te zitten. Vorige week moest onze landgenoot in Shenzhen verrassend in de openingspartij al de duimen leggen tegen de onbekende Tunesiër Malek Jaziri.