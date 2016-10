Belgische vrouwen stijgen op WTA-ranking, Kerber blijft nummer 1

Door: redactie

Yanina Wickmayer wint drie plaatsen op de nieuwe wereldranking in het vrouwentennis. Ze staat 56e. Ook Kirsten Flipkens (59, +1) en Alison Van Uytvanck (104e, +9), die het ITF-toernooi in Las Vegas won, gaan vooruit. Elise Mertens (134e) ging er vroeg uit in Las Vegas en moet tien posities inleveren.