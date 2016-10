Goffin behoudt veertiende plaats op ATP-ranking ondanks debacle in Shenzhen

Door: redactie

3/10/16

David Goffin blijft nummer 14 van de wereld op de nieuwe ATP-ranking. De Luikenaar werd afgelopen week als tweede reekshoofd meteen uitgeschakeld op het toernooi in het Chinese Shenzhen, maar dat kost hem geen plaatsen op de ranglijst.

Deze week is Belgiës nummer 1 aan de slag in de Japanse hoofdstad Tokio. Hij is er het vijfde reekshoofd en opent tegen de Japanse wildcard Yoshihito Nishioka (ATP 96).



Steve Darcis wint twee plaatsen en staat 115e. Dan volgen Arthur De Greef (138e, -1), Kimmer Coppejans (159e, -3), Joris De Loore (187e, +1) en Ruben Bemelmans (226e, +8).



Helemaal bovenaan de ATP-ranglijst zijn er geen wijzigingen. De Serviër Novak Djokovic leidt met een comfortabele voorsprong op de Schot Andy Murray (tweede) en de Zwitser Stan Wawrinka (derde). Ook de rest van de top tien verandert niet. De Tsjech Tomas Berdych, die zijn titel verlengde in Shenzhen, blijft dus negende.



De meest opvallende stijger is de 20-jarige Rus Karen Khachanov. Hij won gisteren in het Chinese Chengdu het eerste ATP-toernooi uit zijn carrière en wordt daarvoor beloond met 46 plaatsen winst. Khachanov staat 55e.