Door: redactie

2/10/16 - 15u03

Berdych. © afp.

Tomas Berdych (ATP 9) heeft voor het tweede jaar op rij het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/641.305 dollar) op zijn naam geschreven.

In de finale versloeg het Tsjechische topreekshoofd de Fransman Richard Gasquet (ATP 18), het derde reekshoofd, in drie sets met 7-6 (7/5), 6-7 (2/7) en 6-3 na een strijd van 2 uur en 40 minuten.



Berdych pakt in China zijn eerste ATP-titel van het seizoen, de 13e uit zijn carrière. Gasquet won in zijn carrière al 14 keer een ATP-toernooi.