Rus Karen Khachanov verovert eerste ATP-titel in Chengdu

2/10/16

Karen Khachanov (ATP 101) heeft vandaag het ATP-toernooi in het Chinese Chengdu (hard/840.915 dollar) gewonnen. De 20-jarige Rus pakt zo de eerste ATP-titel uit zijn carrière.

In de finale versloeg Khachanov de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 31), het vijfde reekshoofd, in drie sets met 6-7 (4/7), 7-6 (7/3) en 6-3.



Khachanov (20) stond voor het eerst in zijn nog prille carrière in de finale van een ATP-toernooi. De 28-jarige Ramos-Vinolas blijft steken op één ATP-titel, dit jaar mocht hij al zegevieren in Bastad.