Alison van Uytvanck bereikt finale in Las Vegas na opgave opponente

Door: redactie

2/10/16 - 00u04 Bron: Belga

© photo news.

Alison Van Uytvanck (WTA 113) heeft zich verzekerd van een ticket voor de finale van het ITF-toernooi in het Amerikaanse Las Vegas (hard/50.000 dollar).

Topreekshoofd Van Uytvanck schakelde bij de laatste vier de Hongaarse kwalificatiespeelster Fanny Stollar (WTA 312) uit, die eerder dit toernooi vierde reekshoofd Elise Mertens geklopt had. Van Uytvanck won set één met 6-3 en zag haar opponente in de tweede set opgeven bij een 3-3 stand. De partij duurde 57 minuten.



In de finale moet de 22-jarige Grimbergse de baan op tegen de vier jaar jongere Amerikaanse wildcardspeelster Sonia Kenin (WTA 244). Die nam in haar halve finale met 4-6, 6-2 en 6-3 de maat van de Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 205).