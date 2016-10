Goffin opent in Tokio tegen Japanner Nishioka

Door: redactie

1/10/16 - 17u14 Bron: Belga

David Goffin. © photo news.

David Goffin (ATP 14) kent zijn eerste opponent op het ATP-toernooi van het Japanse Tokio. De Belgische nummer één, het vijfde reekshoofd op het Rakuten Japan Open, werd in de eerste ronde aan de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 97) gekoppeld. De 25-jarige Luikenaar speelde nooit eerder tegen de vier jaar jongere Japanner, die een wildcard gekregen had voor de hoofdtabel.

Neemt Goffin zijn eerste horde, wacht in de tweede ronde een duel met de winnaar van de confrontatie tussen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 45) en de Tsjech Jiri Vesely (ATP 52).



Goffin is de enige landgenoot op de hoodftabel in Tokio. Vorige week strandde hij op het toernooi van het Chinese Shenzhen nog verrassend in de tweede ronde. Topreekshoofd in Tokio is de Japanse thuisspeler Kei Nishikori (ATP 5), titelverdediger Stan Wawrinka (ATP 3) gaf forfait omwille van een rugblessure.