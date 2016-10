Kristyna Pliskova klopt Nao Hibino in finale Tashkent

Door: redactie

1/10/16 - 14u08 Bron: Belga

© epa.

De Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 100) heeft het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tashkent (hard/250.000 dollar) gewonnen. In de finale versloeg ze de Japanse titelverdedigster Nao Hibino (WTA 78) in drie sets met 6-3, 2-6 en 6-3.

De 24-jarige Pliskova verovert haar eerste WTA-titel in het enkelspel, eerder schreef ze samen met haar tweelingzus Karolina drie WTA-toernooien in het dubbelspel op haar palmares. De 21-jarige Hibino werkte haar tweede WTA-finale af, nadat ze in 2015 de toernooizege in Tashkent op zak had gestoken.



Kirsten Flipkens (WTA 60) strandde deze week in de kwartfinales in Oezbekistan.