Gasquet ontmoet Berdych in finale in Shenzhen

Door: redactie

1/10/16 - 14u47

Gasquet mat zich meten met Berdych. © afp.

De Fransman Richard Gasquet (ATP 18) en de Tsjech Tomas Berdych (ATP 9) hebben zich geplaatst voor de finale van het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/641.305 dollar).

Topreekshoofd Berdych rekende in twee sets met 6-2 en 7-5 af met de Braziliaan Thomaz Bellucci (ATP 81). De wedstrijd duurde 1 uur en 22 minuten.



Gasquet, het derde reekshoofd, stond minder lang op het court. Hij zag hoe de Serviër Janko Tipsarevic (ATP 224) bij 6-2 en 4-1 (in het voordeel van de Fransman) in de tweede set de handdoek in de ring wierp met een liesblessure.



Voor Gasquet wordt het de 26e ATP-finale. Daarin gaat hij op zoek naar zijn 14e titel. Berdych stootte voor de 30e keer in zijn carrière door naar de eindstrijd van een ATP-toernooi. de Tsjech heeft 12 ATP-titels achter zijn naam.