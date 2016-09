17-jarig Zwitsers toptalent betrokken bij zwaar auto-ongeluk: "Een mirakel"

Door: redactie

Zegt de naam Rebeka Masarova u iets? Vermoedelijk niet, de pas 17-jarige Zwitserse tennisster is de nummer 324 van de wereld, maar staat te boek als een bijzonder groot talent. Ze won dit jaar Roland Garros bij de junioren en proefde in juli van haar eerste WTA-toernooi. In Gstaad kreeg ze een wilcard en verraste ze vriend en vijand. Masarova schakelde het tweede reekshoofd en ex-nummer één van de wereld Jelena Jankovic en klopte ook Anett Kontaveit en Annika Beck. Uiteindelijk moest ze pas in de halve finales de duimen leggen tegen haar landgenote Viktorija Golubic (23), nog zo'n Zwitsers talent en winnares in Gstaad.



Afgelopen week ontsnapte de jonge Zwitserse echter aan het ergste. Op weg naar een toernooi in Clermont Ferrand schoof Rebeka (die samen met haar moeder en broer in de auto zat) van de baan. Als bij wonder kwam iedereen er zonder veel kleerscheuren (enkele lichte verwondingen) vanaf. Van de wagen zelf bleef wel niet veel meer over. Op Instagram deed Masarova haar verhaal. "Het leek wel op een film. We konden niet geloven wat er gebeurd was. De auto was in duizend stukjes gebarsten. Ik weet niet hoe we God hiervoor kunnen bedanken. Hij heeft onze levens gered. Het was een mirakel."