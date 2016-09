Kvitova raast door toernooi en pakt haar 18e titel

Door: redactie

1/10/16 - 11u47 Bron: Belga

© ap.

Petra Kvitova (WTA 16) heeft het WTA-tennistoernooi van het Chinese Wuhan (hard/2.589.000 dollar) gewonnen.

In de finale had de Tsjechische, het 14e reekshoofd, weinig moeite met de Slowaakse Dominika Cibulkova (WTA 12), het 10e reekshoofd. Na 1 uur en 3 minuten gaf het scorebord tweemaal 6-1 aan.



Kvitova, tweevoudig Wimbledon-winnares, schakelde eerder deze week nog nummer één van de wereld Angelique Kerber uit in de achtste finales. Vrijdag was ze in de halve finales te sterk voor Simona Halep (WTA 5).



De 26-jarige Tsjechische behaalt haar 18e WTA-toernooizege. Ze pakte twee jaar geleden al de eindzege in Wuhan. De 27-jarige Cibulkova heeft zes WTA-toernooien achter haar naam staan.