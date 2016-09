Wickmayer veegt vloer aan met olympisch kampioene in opener Peking

Door: redactie

Yanina Wickmayer (WTA 59) heeft olympisch kampioene Monica Puig (WTA 27) uit Puerto Rico geklopt in de eerste ronde van het WTA-tennistoernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/6.289.521 dollar).

De 26-jarige Wickmayer trok in twee sets met 6-2 en 6-0 aan het langste eind tegen de drie jaar jongere Puig. De wedstrijd was afgelopen na 1 uur en 3 minuten. 'Wicky' leidt nu met 3-0 in de onderlinge confrontaties met de Puertoricaanse.



In de volgende ronde ontmoet Wickmayer Simona Halep (WTA 5), die gisteren door Petra Kvitova (WTA 16) werd uitgeschakeld in de halve finales van het WTA-toernooi van het Chinese Wuhan. Halep diende als vierde reekshoofd niet in actie te komen in de eerste ronde. Wickmayer en de Roemeense (25) stonden al viermaal tegenover elkaar. Onze landgenote leidt met 3-1. Het laatste duel dateert van januari 2015. Toen hield Halep Wickmayer met 6-4 en 6-2 uit de kwartfinales van de Australian Open.