Alison Van Uytvanck bereikt halve finales ITF Las Vegas

30/09/16 - 21u21 Bron: Belga

Alison Van Uytvanck (WTA 113) heeft zich geplaatst voor de halve finales van het ITF-toernooi in het Amerikaanse Las Vegas (hard/50.000 dollar).

Reekshoofd Van Uytvanck was bij de laatste acht een maatje te groot voor de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 137), de setstanden waren 6-1 en 6-4. In de halve finales speelt ze tegen de Servische Jovana Jaksic (WTA 182) of de Hongaarse kwalificatiespeelster Fanny Stollar (WTA 312).



Eerder verloor vierde reekshoofd Yannick Mertens in ronde twee met 7-6 (9/7) en 7-6 (8/6) van Stollar. Dinsdag werd Ysaline Bonaventure (WTA 220) al uitgeschakeld in de openingsronde. Later op de avond moet Mertens aan de zijde van de Luxemburgse Mandy Minella nog aan de bak in het dubbelspel, het als derde geplaatste Belgisch-Luxemburgse duo treft in de halve finales de Nederlandse Michaella Krajicek en de Amerikaanse Maria Sanchez, de tweede reekshoofden.