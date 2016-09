Internationale Tennisfederatie schorst twee frauderende tennisofficials levenslang

Door: redactie

30/09/16 - 18u00 Bron: Belga

© ap.

De Turkse tennisofficials Serkan Aslan en Mehmet Ulker hebben van de Internationale Tennisfederatie (ITF) een levenslange schorsing gekregen. De twee krijgen hun straf omdat ze de gedragscode voor officials meermaals overtraden. De scheidsrechters sjoemelden met de invoer van scores van tenniswedstrijden en gaven met hun mobiele telefoons uitslagen stiekem eerder door.

De scheidsrechters werden een jaar geleden betrapt tijdens een klein toernooi in de Turkse badstad Belek. Uit onderzoek van het integriteitsorgaan van het ITF bleek onder meer dat Aslan en Ulker in 2015 geregeld scores van tennismatchen die ze leidden te laat of bewust verkeerd in het systeem ingaven. Ulker maakte daarvan bovendien gebruik om de uitslag van de matchen mee te delen aan 'vrienden', zodat ze nog snel geld konden inzetten op de eindscore.



De sanctie gaat onmiddellijk in. Dat betekent dat beide Turken in de toekomst geen official meer kunnen zijn bij toernooien van de ITF, ATP, WTA en Grand Slams.



Het voorval is niet uniek. Eerder deze maand werden al twee Oezbeekse scheidsrechters geschorst, die op vergelijkbare manier uitslagen manipuleerden om gokkers te helpen.