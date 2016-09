Wickmayer opent tegen olympisch kampioene Puig in Peking

Thomas Lissens

Wickmayer moet meteen stevig aan de bak in Tokio. © getty.

Yanina Wickmayer (WTA 59) speelt in de eerste ronde van het WTA-tennistoernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/6.289.521 dollar) tegen de olympisch kampioene Monica Puig (WTA 27) uit Puerto Rico.

De 26-jarige Wickmayer en de drie jaar jongere Puig stonden al tweemaal tegenover elkaar op het WTA-circuit, telkens op hardcourt. In februari van dit jaar trok onze landgenote met 3-6, 6-3 en 6-3 aan het langste eind in het Mexicaanse Acapulco. Vorig jaar was 'Wicky' in het Chinese Guangzhou met 6-3 en 6-4 te sterk.



Als Wickmayer de eerste horde neemt, dan wacht een ontmoeting met de Roemeense Simona Halep (WTA 5). Zij hoeft als vierde reekshoofd niet in actie te komen in de eerste ronde.