'Ali' kwalificeert zicht voor kwartfinale ITF Las Vegas, Elise Mertens uitgeschakeld

Door: redactie

30/09/16 - 06u37 Bron: Belga

© belga.

Alison Van Uytvanck (WTA 113) heeft zich gisteren in de tweede ronde van het ITF-toernooi in het Amerikaanse Las Vegas (hard/50.000 dollar) geplaatst voor de kwartfinale. Elise Mertens (WTA 124) werd uitgeschakeld.

Topreekshoofd Van Uytvanck won in twee sets sets (7-5, 6-1) van de Tsjechische qualifier Marie Bouzkova (WTA 287). In de kwartfinale zal ze het opnemen tegen de Amerikaanse Taylor Townsend (WTA 137), die won van de Bulgaarse Sesil Karatantcheva (WTA 234).



Vierde reekshoofd Mertens verloor met 7-6 (9/7) en 7-6 (8/6) van de Hongaarse kwalificatiespeelster Fanny Stollar (WTA 312).



Dinsdag werd Ysaline Bonaventure (WTA 220) al uitgeschakeld in de openingsronde. Ze trok met 3-6, 7-6 (7/5) en 6-3 aan het kortste eind tegen het Amerikaanse achtste reekshoofd Sachia Vickery (WTA 155).



Mertens kwam overigens tweemaal in actie. In de kwartfinales van het dubbelspel won ze aan de zijde van de Luxemburgse Mandy Minella met 6-1 en 6-4 van de Finse Emma Laine en de Duitse Anna Zaja. Het Belgisch-Luxemburgse duo treft in de halve finales de Nederlandse Michaella Krajicek en de Amerikaanse Maria Sanchez, de tweede reekshoofden.