Titelverdediger Wawrinka geeft forfait in Tokio wegens rugblessure

29/09/16 - 17u48 Bron: Belga

Stan Wawrinka. © ap.

Stan Wawrinka (ATP 3) komt volgende week niet in actie op het ATP-toernooi in Tokio. De titelverdediger geeft forfait met een rugblessure.

Voor de organisatoren van het toernooi is het al de tweede zware tegenslag. Vorige week kondigde de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 64), op de Spelen in Rio zilveren medaillewinnaar, al aan dat hij niet zal afzakken naar de Japanse hoofdstad.



Wawrinka, dit jaar winnaar van de US Open, verloor afgelopen zondag nog de finale van het ATP-toernooi in het Russische Sint-Petersburg van de Duitse tiener Alexander Zverev. Vorig jaar klopte de Zwitser in Tokio de Fransman Benoit Paire in de eindstrijd.