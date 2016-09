Kirsten Flipkens wordt in Tashkent gewipt door nummer 114 van de wereld

Bewerkt door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 12u57 Bron: Belga

© photo news.

Kirsten Flipkens (WTA 60) heeft zich vandaag niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tashkent (hard/250.000 dollar). Onze landgenote, die het tweede reekshoofd was, verloor in de kwartfinales van de Tsjechische Denisa Allertova (WTA 114). Het werd 7-5 en 6-4 na 1 uur en 27 minuten tennis.