Rafael Nadal en emotionele John McEnroe aan de grond genageld na hartbrekende ontwikkeling in publiek

Door: Glenn Bogaert

29/09/16 - 08u40

video Het moest een leuke en onderhoudende demonstratiewedstrijd worden daar op Mallorca, maar tijdens het oefenpotje van lokale held Rafael Nadal, John McEnroe, Carlos Moya en Simon Solbas in het dubbel deed er zich ineens een schrijnend tafereel voor in het tennispubliek. En dat net wanneer de 30-jarige gravelspecialist wilde serveren, de wereld stond heel even stil.

Wat was er nu precies gebeurd? De vier tenninshelden werden afgeleid door een huilende vrouw in de tribunes die haar dochtertje uit het oog was verloren. De waterlanders rolden van haar wangen want even vreesde dat ze haar oogappel definitief kwijt was. Nadal en co toonden zich van hun meest sympathieke en empathische kant door hun wedstrijdje even te onderbreken na de onstane opschudding in het publiek. Vol spanning keken de vier richting de vrouw om te zien of alles wel in orde zou komen en gelukkig kwam het verloren gewaande blonde meisje al snel tevoorschijn.



Drama vermeden

Tranen met tuiten wenend werden moeder en dochter weer herenigd, waarna koele kikker McEnroe het op de court zowaar even kwaad kreeg en de tranen uit zijn ogen moest vegen. 'Rafa' Nadal hield het droger en reageerde met een stralende glimlach. Een drama vermeden tijdens een entertainend exhibitiepotje. De vrouw die de match even naar de achtergrond had verwezen, verontschuldigde zich ruiterlijk voor het oponthoud. Waarna het publiek uitpakte met een staande ovatie.