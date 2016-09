Elise Mertens en Alison Van Uytvanck bereiken achtste finales in Las Vegas

Bewerkt door: Glenn Bogaert

Elise Mertens (WTA 124) en Alison Van Uytvanck (WTA 113) hebben zich vandaag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het ITF-toernooi in het Amerikaanse Las Vegas (hard/50.000 dollar).

Topreekshoofd Van Uytvanck won in drie sets (5-7, 6-3, 6-1) van de Amerikaanse lucky loser Kayla Day (WTA 274). In de achtste finale treft Van Uytvanck de Tsjechische Marie Bouzkova (WTA 287), die in de eerste ronde de Amerikaanse Sophie Chang (WTA 632) uitschakelde.



Vierde reekshoofd Mertens klopte de Amerikaanse kwalificatiespeelster Julia Elbaba (WTA 651) met tweemaal 6-4. Mertens ontmoet in de tweede ronde de Hongaarse kwalificatiespeelster Fanny Stollar (WTA 312).



Ysaline Bonaventure (WTA 220) werd eerder al uitgeschakeld in de openingsronde. Ze ging met 3-6, 7-6 (7/5) en 6-3 onderuit tegen het Amerikaanse achtste reekshoofd Sachia Vickery (WTA 155).