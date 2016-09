Zuid-Afrikaanse tennisser krijgt levenslange schorsing na poging tot matchfixing

Door: redactie

28/09/16 - 18u48 Bron: Belga

De Zuid-Afrikaanse tennisser Joshua Chetty is voor het leven geschorst nadat hij een poging tot matchfixing ondernam. Dat meldt het Tennis Integrity Unit (TIU) van de Internationale Tennisfederatie (ITF) vandaag.

De 21-jarige Chetty, momenteel 1857e op de ATP-ranking, gaf toe dat hij in november 2015 op het Futurestoernooi van het Zuid-Afrikaanse Stellenbosch een andere speler 2000 dollar heeft aangeboden om slecht te spelen in een enkelwedstrijd. Hij beloofde nog eens 600 dollar voor een ondermaatse prestatie in een dubbelwedstrijd.



De andere tennisser, van wie de identiteit niet bekendgemaakt werd, ging niet in op het aanbod en stapte naar de TIU.