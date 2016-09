Kerber lijdt in Wuhan eerste nederlaag als nummer één van de wereld

Door: redactie

28/09/16 - 17u02 Bron: Belga

Angelique Kerber. © getty.

Angelique Kerber heeft vandaag haar eerste nederlaag geleden als nummer één op de WTA-ranking. De 28-jarige Duitse werd in de achtste finales van het WTA-tennistoernooi van het Chinese Wuhan (hard/2.589.000 dollar) uitgeschakeld door de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 16).

Kvitova, tweevoudig Wimbledon-winnares, trok na 3 uur en 20 minuten met 7-6 (12/10), 5-7 en 4-6 aan het langste eind.



Kerber, dit jaar al eindlaureate op onder meer de Australian Open en de US Open, had na de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen Serena Williams van de troon gestoten op de WTA-ranking. Twee weken en een half na haar triomf in New York staat de Duitse opnieuw met beide benen op de grond.