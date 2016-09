Kirsten Flipkens bereikt kwartfinales na slijtageslag in Tashkent

Door: redactie

Kirsten Flipkens (WTA 60) heeft zich met veel moeite geplaatst voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tashkent (hard/250.000 dollar).

In de tweede ronde versloeg Flipkens, die het tweede reekshoofd is, de Griekse Maria Sakkari (WTA 101). Het werd 7-6 (7/0), 3-6 en 7-6 (7/4) na een wedstrijd die 2 uur en 57 minuten duurde. Het was het eerste onderlinge duel tussen de 30-jarige Flipkens en de 21-jarige Sakkari.



Om door te stoten naar de halve finales, moet Kirsten Flipkens voorbij de Tsjechische Denisa Allertova (WTA 114). De 30-jarige Belgische ontmoette de 23-jarige Allertova een keer eerder. Vorig jaar won Flipkens op het toernooi van Linz (hard) met 6-3, 6-4. Allertova zette in de tweede ronde de Roemeense Patricia Maria Tig (WTA 117) opzij met 7-5 en 6-2.