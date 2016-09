David Goffin moet als tweede reekshoofd meteen inpakken

Door: redactie

28/09/16 - 12u54 Bron: Belga

© photo news.

ATP Shenzhen David Goffin (ATP 14) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/641.305 dollar).

Belgiës beste tennisser verloor in de tweede ronde met 7-6 (7/2), 3-6 en 6-2 van de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 55). Na 2 uur en 4 minuten was de wedstrijd afgelopen.



Het was het eerste onderlinge duel tussen de 25-jarige Goffin en de 32-jarige Jaziri.



David Goffin was het tweede reekshoofd in Shenzhen en hoefde daarom niet in actie te komen in de eerste ronde.



Jaziri's tegenstander in de kwartfinales wordt de Serviër Janko Tipsarevic (ATP 224) of het Franse zesde reekshoofd Benoit Paire (ATP 38). Die spelen vanavond tegen elkaar.