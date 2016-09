Deze goudhaantjes domineren in 2020 de tenniswereld

Door: Filip Dewulf

27/09/16 - 16u34

Lucas Pouille (R) versloeg afgelopen weekend in Metz Dominic Thiem (L). © afp.

Afgelopen weekend wonnen Lucas Pouille en Alexander Zverev allebei hun allereerste ATP-titel. Ongetwijfeld niet de laatste. Het Franse en Duitse talent zijn binnen afzienbare tijd geheide klanten voor de top vijftien van de wereld. Voor de gemakkelijkheid hebben we die van 2020 alvast samengesteld.

15. Thanasi Kokkinakis (20 jaar - ATP 81)

De meest ongelukkige van de hoop. Kokkinakis was goed op weg om maatje Kyrgios te volgen naar de subtop toen zijn lichaam hem een halt toeriep. Speelde door een schouderoperatie sinds de U.S.Open vorig jaar maar zeven wedstrijden (één match dit jaar, de eerste ronde op de Olympische Spelen) maar zou op de European Open in Antwerpen, over drie weken, zijn rentree moeten maken.



14. Frances Tiafoe (18 jaar - ATP 121)

Hét grootste talent van de Amerikaanse school. Werd vorig jaar al prof en skipte zowat alle juniorentornooien omdat hij te goed was. Enorme hype in de States, niet in het minst omdat zijn verhaal de Amerikaanse droom representeert. Tiafoe kwam met zijn ouders (immigranten) van Sierra Leone en ging met zijn vader mee klusjes doen op de tennisclub waar die onderhoudsman was. Dat was de start van zijn carrière.



