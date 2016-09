Kirsten Flipkens bereikt tweede ronde in Tashkent

Thomas Lissens

27/09/16 - 12u39

Flipkens is het tweede reekshoofd in Tashkent. © photo news.

Kirsten Flipkens (WTA 60) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Oezbeekse Tashkent (hard/250.000 dollar). Ze wipte de Roemeense Ana Bogdan (WTA 120).

Na 1 uur en 41 minuten stond de 7-6 (9/7), 6-3 eindstand op het scorebord.



Het was het eerste onderlinge duel tussen de 30-jarige Flipkens en de 23-jarige Bogdan.



'Flipper', die in Oezbekistan het tweede reekshoofd is, speelt om een plaats in de kwartfinales tegen de Griekse Maria Sakkari (WTA 99). Zij klopte in de eerste ronde de Slovaakse Anna Karolina Schmiedlova (WTA 100) met 2-6, 6-3 en 6-4.



Ook tegen de 21-jarige Sakkari speelde Flipkens nog niet eerder.