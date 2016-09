Moeizame zege voor Kerber in eerste duel als nummer één

Thomas Lissens

27/09/16 - 12u11

Kerber had het niet onder de markt tegen Mladenovic. © afp.

Angelique Kerber heeft haar eerste wedstrijd als nummer één op de WTA-ranking winnend afgesloten. De 28-jarige Duitse haalde het in de tweede ronde van het WTA-tennistoernooi van het Chinese Wuhan (hard/2.589.000 dollar) na een zwaarbevochten driesetter van de Française Kristina 'Kiki' Mladenovic (WTA 54), pas na 2 uur en 16 minuten stonden de 6-7 (4/7), 6-1 en 6-4 setstanden op het scorebord.

Kerber, dit jaar al eindlaureate op onder meer de Australian Open en de US Open, had na de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen Serena Williams van de troon gestoten op de WTA-ranking. Pas dinsdag - ruim twee weken na haar triomf in New York - speelde ze haar eerste wedstrijd als nieuwe nummer één^op het WTA-circuit.



De Duitse, als topreekshoofd vrij in de eerste ronde, botst in ronde drie van het Dongfeng Motor Wuhan Open op de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 16).