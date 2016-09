David Goffin in tweede ronde tegen Malek Jaziri in China

Door: redactie

David Goffin (ATP 14) kent zijn opponent in de tweede ronde van het ATP-tennistoernooi van het Chinese Shenzhen (hard/641.305 dollar). Dat wordt de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 55), hij nam vandaag in de eerste ronde met 6-3 en 7-6 (7/5) de maat van de Fransman Stéphane Robert (ATP 53).



Goffin, vorig weekend nog halvefinalist op het ATP-toernooi in het Franse Metz, was als tweede reekshoofd vrij in de eerste ronde. De 25-jarige Luikenaar speelde op het ATP-circuit nooit eerder tegen de zeven jaar oudere Tunesiër.