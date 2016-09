Karlovic keert terug in Kroatische selectie voor finale Davis Cup

Door: redactie

26/09/16 - 22u34 Bron: Belga

Ivo Karlovic. © ap.

Kroatië kan voor de finale van de Davis Cup tegen Argentinië rekenen op de diensten van Ivo Karlovic. Het 37-jarige opslagkanon, nummer 20 in de wereld, stelt zich na vier jaar opnieuw beschikbaar, zo maakte bondscoach Zeljko Krajan vandaag bekend.

"Karlovic keert terug in de selectie. Het is het beste nieuws dat we ons konden wensen", stelde Krajan. "Ivo begrijpt dat we voor een moeilijke opdracht staan en een speler van zijn niveau nodig hebben."



Karlovic kondigde in 2012 zijn afscheid van het team aan om zich volledig op zijn persoonlijke carrière te richten.



De 2,11m grote Karlovic moet het waarschijnlijke forfait van toptalent Borna Coric (ATP 42) opvangen. De tiener gaat dinsdag onder het mes aan de knie. Marin Cilic (ATP 11) voert de Kroatische selectie aan.



Kroatië mikt eind november in Zagreb tegen het Argentinië van Juan Martin del Potro op een tweede Davis Cuptitel na 2005.