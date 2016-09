Tennisster Maryna Zanevska uit Oekraïne verdedigt voortaan Belgische kleuren

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/09/16 - 21u30 Bron: Belga

© Photonews.

De Oekraïense tennisster Maryna Zanevska heeft de Belgische nationaliteit verworven. De 23-jarige Zanevska verblijft sinds acht jaar in België en wil nu haar nieuwe vaderland tennissucces bezorgen. Dat zegt de nummer 151 van de wereld in een persbericht van de vzw Hopiness, een organisatie die jonge sporttalenten met beperkte financiële middelen ondersteunt.

© Photonews.

"Onder de vleugels van Philippe Dehaes (ex-assistentcoach van de Davis Cupploeg) wil ik progressie blijven boeken en mijn doel verwezenlijken om de top 100 te halen", stelt ze.



Echte aanwinst

Zanevska heeft een verleden in de tennisacademie van Justine Henin en geniet in 2017 de steun van de Franstalige tennisbond AFT. "Ze wordt een echte aanwinst voor het Franstalige vrouwentennis. Net als Ysaline Bonaventure zal ze deel uitmaken van Team Girls. Ze is een toonbeeld van professionalisme voor de jongeren in het elitecentrum in Bergen", onderlijnt Pierre Delahaye, secretaris-generaal van de AFT.



Goed in dubbel

Maryna Zanevska wordt verder omschreven als een "uitstekende dubbelspeelster" die kans maakt op een plaats in de Belgische Fed Cupselectie. Vorige week won ze het met 50.000 dollar gedoteerde ITF-graveltoernooi van het Franse Saint-Malo, de mooiste zege uit haar carrière.