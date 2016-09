Van Uytvanck moeiteloos naar tweede ronde in Québec

© photo news.

Alison Van Uytvanck (WTA 112) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Canadese Québec (indoor/250.000 dollar).

De 22-jarige Grimbergse was in haar eersterondepartij veel te sterk voor de Bulgaarse Elitsa Kostova (WTA 135). In hun tweede onderlinge confrontatie (in 2011 won Van Uytvanck al eens in het Portugese Vale Do Lobo) trok ze na amper 58 minuten met 6-1, 6-2 aan het langste eind. In de tweede ronde botst 'Ali' op de winnares van het duel tussen de als tweede geplaatste Duitse Annika Beck (WTA 38) en de Tsjechische lucky loser Barbora Stefkova (WTA 176).



Maandag verging het de tweede landgenote op de hoofdtabel, Ysaline Bonaventure (WTA 175), minder goed. De 22-jarige Luikse moest na een zware driesetter buigen voor de als achtste geplaatste Amerikaanse Samantha Crawford (WTA 101). Ze verloor met 7-6 (7/5), 6-7 (4/7), 6-4.