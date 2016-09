Van Uytvanck in tweede ronde Québec tegen Stefkova

© photo news.

De Tsjechische kwalificatiespeelster Barbora Stefkova (WTA 176) wordt de opponente van Alison Van Uytvanck (WTA 112) in de de tweede ronde van het WTA-toernooi van het Canadese Québec (indoor/250.000 dollar).

Stefkova, die als lucky loser uit de kwalificaties opgevist was, verraste dinsdag in de openingsronde op de hoofdtabel de als tweede geplaatste Duitse Annika Beck (WTA 38). Het werd 2-6, 7-5 en 6-3 na 2 uur en 12 minuten.



Eerder op de dag had Van Uytvanck zich makkelijk verzekerd van een plaats in de tweede ronde, zij nam met 6-1 en 6-2 de maat van de Bulgaarse Elitsa Kostova (WTA 135).



Maandag verging het de tweede landgenote op de hoofdtabel, Ysaline Bonaventure (WTA 175), minder goed. De 22-jarige Luikse bleek na een zware driesetter niet opgewassen tegen de als achtste geplaatste Amerikaanse Samantha Crawford (WTA 101) en verloor met 7-6 (7/5), 6-7 (4/7) en 6-4.