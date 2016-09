Davis Cup-coach: "België zondagavond nog in Wereldgroep"

Van links naar rechts: Joris De Loore, David Goffin, coach Johan Van Herck, Steve Darcis en Ruben Bemelmans. © belga.

"We zullen op zondagavond nog steeds in de Wereldgroep zitten." Dat zegt Davis Cup-kapitein Johan Van Herck drie dagen voor de start van de barrages voor het behoud in de Wereldgroep tegen Brazilië.

"Wij gaan vol voor de overwinning", is Van Herck duidelijk. "De ondergrond is exact zoals we het gevraagd hadden. Op training heb ik een hoog niveau gezien bij onze spelers. Ze hebben veel zin om te spelen. Net als op de spelers, reken ik ook op het publiek vrijdag. Er zijn nog plaatsen vrij, ik wil hier dan ook een oproep lanceren."



De Sleuyter Arena in Oostende telt 4.000 plaatsen. De organisatoren gaven geen cijfers vrij, maar deelden mee dat de verkoop enkel op zondag goed vooruitging.



Dubbelspel

Van Herck verwacht de moeilijkste match van het weekend op zaterdag, het dubbelspel. Dan zijn nummer drie van de wereld (Marcelo Melo) en nummer vijf van de wereld en winnaar van de US Open in het dubbelspel (Bruno Soares) de tegenstanders. "Daar moeten we niet flauw over doen. Die match wordt heel moeilijk. Maar er zijn nog vier andere belangrijke partijen."



Behalve David Goffin (ATP 14) bestaat het Belgische team uit Steve Darcis (ATP 103), Joris De Loore (ATP 190) en Ruben Bemelmans (ATP 231). "Het gaat steeds beter met mijn pols", aldus Darcis, de held van de vorige Davis Cup-jaargang. Ook Bemelmans had goed nieuws over zijn fysieke toestand. "Ik heb geen rugproblemen meer en ben honderd procent klaar om te spelen. Het enige wat nog ontbreekt, zijn overwinningen." De 23-jarige Joris De Loore maakt zijn debuut in de Davis Cup-selectie.