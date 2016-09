Braziliaanse Bellucci: "Deze keer heeft Goffin het thuisvoordeel"

Marie Rutsaert

13/09/16 - 16u30 Bron: Belga

© photo news.

Davis Cup Het Braziliaanse Davis Cup-team speelt komend weekend (16-18 september) in de Oostendse Sleuyter Arena in de barrages van de Wereldgroep tegen België. "België is in het voordeel. Het speelt thuis en heeft de ondergrond kunnen kiezen", schoof de Braziliaanse kapitein Joao Zwetsch de favorietenrol meteen door.

© belga.

Zwetsch was tevreden over de ondergrond. "Het hardcourtterrein is zeer goed en niet te snel. Dat is een goede zaak voor onze spelers. Ik hoop dat ze een kans zullen hebben."



De hoogst gerangschikte Braziliaan, Thomaz Bellucci (ATP 79), was blij opnieuw David Goffin te ontmoeten. Die versloeg hij in de derde ronde van het olympisch tennistoernooi in Rio. "Ik kijk ernaar uit opnieuw tegen David te spelen. Hij is een sterke speler met een goede opslag. In Rio speelde ik thuis, nu is hij aan de beurt. Sommige spelers houden ervan thuis te spelen, anderen niet. Zelf hou ik er wel van. Ik hoop op een mooie wedstrijd met mezelf nog een keer als winnaar."



Ook Bruno Soares, qua uiterlijk bijna de dubbelganger van Steve Darcis en finalist op de afgelopen US Open in het dubbelspel, is erbij in Oostende. "Ik denk dat ik al ooit handtekeningen in de plaats van Darcis heb gezet", lachte Soares. "Maar dat stoort me niet." Soares krijgt als nummer vijf op de ATP-ranking in het dubbelspel in Oostende zaterdag als partner Marcelo Melo, nummer drie in die discipline. "Het dubbelspel moet dan ook absoluut gewonnen worden", aldus kapitein Zwetsch.



De selectie wordt vervolledigd door de 22-jarige debutant Thiago Monteiro.