Kerber verstopte olympische medaille onderaan sporttas en nam die overal mee

13/09/16 - 14u30 Bron: ANP

Tennisster Angelique Kerber vertrouwt geen enkel hotelkluisje, geen sleutels of bewaking. De Duitse winnares van de US Open verborg de zilveren medaille die ze veroverde bij de Olympische Spelen in Rio in haar sporttas en nam die overal mee, tot op het tenniscourt. "Ik was veel te bang dat hij anders zou worden gestolen'', vertelde ze aan persbureau DPA.