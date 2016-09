Wickmayer kan tij niet meer keren na oplawaai in eerste set en druipt af in Tokio

Door: Glenn Bogaert

13/09/16 - 07u30

© photo news.

Ze was als tweede reekshoofd aan het toernooi in Japan begonnen, maar in de eerste ronde is het al meteen totaal verkeerd gelopen voor Yanina Wickmayer. De Belgische tennisster ging roemloos onderuit tegen de Zwitserse Viktorija Golubic. 6-1 en 7-6.

Ook op de US Open bleek de eerste horde al meteen fataal en dus blijft de 26-jarige Lierse in het sukkelstraatje. Vooral in de eerste set in de Japanse hoofdstad Tokio was 'Wicky' helemaal niet bij de les. Het leverde haar een fikse pandoering van 6-1 op. Een spelletje voor de eer, meer was haar niet gegund.



Twee setpunten laten liggen

Opnieuw opgelapt na rugproblemen die haar deden wankelen in New York kregen we in de tweede set een andere Belgische te zien, eentje met vechtlust. Een 4-1 achterstand ergo een uitzichtloze situatie werd fraai omgebogen in een tiebreak. Daarin kreeg Wickmayer zelfs twee gouden kansen om de set te pakken, maar finaal moest ze toch het onderspit delven tegen de drie jaar jongere Golubic (23).