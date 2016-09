Verhaal in Québec eindigt al in eerste ronde voor Bonaventure

Door: redactie

Ysaline Bonaventure (WTA 175) is er vandaag niet in geslaagd de eerste ronde van het WTA-toernooi van het Canadese Québec (indoor/250.000 dollar) te overleven.

De 22-jarige Luikse bleek na een zware driesetter niet opgewassen tegen de als achtste geplaatste Amerikaanse Samantha Crawford (WTA 101). In hun eerste onderlinge confrontatie werd het 7-6 (7/5), 6-7 (4/7) en 6-4 na 2u02.



Met Alison Van Uytvanck (WTA 112) staat er nog een tweede landgenote op de hoofdtabel, zij werd in de openingsronde aan de Bulgaarse Elitsa Kostova (WTA 135) gekoppeld. De Grimbergse speelde in het verleden één keer tegen Kostova, op het graveltoernooi van Vale Do Lobo in 2011 in Portugal won Van Uytvanck.