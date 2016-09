David Goffin blijft veertiende op ATP-ranking

Door: redactie

12/09/16 - 10u05 Bron: Belga

© photo news.

David Goffin behoudt ondanks zijn vroegtijdige uitschakeling van eind augustus op de US Open zijn veertiende plaats op de vandaag gepubliceerde ATP-ranking.

Steve Darcis stootte op Flushing Meadows wel door naar de tweede ronde, waarin hij het onderspit moest delven tegen de Amerikaan John Isner. Het leverde de Luikenaar drie plaatsen winst op, waarmee hij naar de 103e stek steeg. Arthur De Greef boekte één plaats winst en is nu 139e, Kimmer Coppejans leverde vijf plaatsen in en staat 157e. Joris De Loore boekte dankzij zijn finaleplaats op het Challengertoernooi in Saint-Rémy 29 plaatsen winst en is nu de vijfde Belg in de stand op de 190e plaats. Ruben Bemelmans leverde immers vijftig plaatsen in en is weggezakt naar de 231e stek op de wereldranglijst.



De Serviër Novak Djokovic blijft ondanks de verloren finale op de US Open autoritair leider, voor Andy Murray en toernooiwinnaar Stan Wawrinka. De Zwitser Roger Federer, die al sinds Wimbledon niet meer in actie kwam, is weggezakt naar de zevende plaats.