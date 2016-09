Kerber nieuwe nummer 1 op WTA-ranking, verlies voor Wickmayer en Flipkens

Door: redactie

De Duitse Angelique Kerber is op de vandaag gepubliceerde WTA-ranking officieel de nieuwe nummer een van de wereld in het vrouwentennis.

De 28-jarige Kerber was sinds eind vorige week na de uitschakeling van Serena Williams in de halve finales van de US Open al zeker dat ze de nummer een zou worden. De Duitse plaatste zich wel voor de finale en trok daarin ook aan het langste eind, door de Tsjechische Karolina Pliskova in drie sets te kloppen.



Kerber is de 22e speelster die nummer één op de WTA-ranking is. Ze neemt de fakkel over van Serena Williams, die in totaal 309 weken op het hoogste schavotje stond. Met haar 28 jaar is Kerber ook de oudste speelster die voor de eerste keer de leidersplaats pakt.



Serena Williams moet met haar 309 weken enkel de Duitse Steffi Graf (377) en de Amerikaanse Martina Navratilova (332) voor zich dulden. Justine Henin stond 117 weken op één, Kim Clijsters 20.



Bij de Belgische tennissters waren er lichte verliezen voor Yanina Wickmayer, die een plaats moest inleveren en nu 39e is, en Kirsten Flipkens, die twee plaatsen zakte naar de 58e stek. Alison Van Uytvanck blijft dan weer status quo op de 112e plaats.