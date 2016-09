Door: redactie

12/09/16 - 09u21 Bron: Belga

Britt Geukens (WTA 676) heeft gisteren het ITF-toernooi in het Egyptische Sharm El Sheikh (hard/10.000 dollar) op haar naam geschreven.

De twintigjarige Geukens, zesde reekshoofd in Egypte, haalde het in de finale in drie sets (4-6, 6-3 en 6-2) van de negentienjarige Roemeense Ana Bianca Mihaila (WTA 667) en boekte zo de eerste ITF-toernooizege in haar carrière.