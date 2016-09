Tsonga moet forfait geven voor halve finale en wordt vervangen door Gasquet

Door: redactie

Davis Cup De Franse nummer één Jo-Wilfried Tsonga (ATP 11) zal niet kunnen aantreden in de halve finale van de Davis Cup (16-18 september) in en tegen Kroatië. Hij wordt vervangen door Richard Gasquet (ATP 15). Dat kondigde Franse tennisfederatie (FFT) vandaag aan.

"In samenspraak met de medische staf van het Frans team, is de beslissing genomen Jo-Wilfried Tsonga te laten afhaken", liet de Franse tennisfederatie weten in een persbericht. "Tsonga heeft zich geblesseerd aan zijn linkerknie tijdens zijn kwartfinale op de US Open tegen Novak Djokovic (ATP 1). Kapitein Yannick Noah heeft Richard Gasquet opgeroepen als vervanger."



Tsonga, die maandag op de nieuwe wereldranking zijn statuut als Franse nummer één zal verliezen aan Gaël Monfils (ATP 12), kampt met een ontsteking aan de knieschijf. Zijn vervanger Gasquet, die er in de eerste ronde uitging op Flushing Meadows, vervoegt het team met verder dubbelspelers Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut en enkelspelers Gaël Monfils en Lucas Pouille (ATP 25).



Frankrijk strijdt tegen Kroatië om een nieuwe finaleplaats na 2014. Toen verloren de Fransen in de finale van het Zwitserland van Roger Federer en Stan Wawrinka. In de tweede halve finale nemen titelhouder Groot-Brittannië, dat vorig jaar in de finale België versloeg, en Argentinië het tegen elkaar op.