Braziliaan Bruno Soares speelt dubbelfinale vooraleer hij naar Oostende afzakt

Door: redactie

9/09/16 - 09u46 Bron: Belga

© ap.

De Braziliaan Bruno Soares heeft zich samen met de Schot Jamie Murray geplaatst voor de dubbelfinale bij de mannen op de US Open in New York. De vierde reekshoofden klopten in de halve finales de als eerste geplaatse Franse titelhouders Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut met 7-5, 4-6 en 6-3.