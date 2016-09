Welke burn-out? Goffin gaat nog méér wedstrijden spelen

Door: Filip Dewulf

De pijnlijke nederlaag van David Goffin in de eerste ronde van de US Open werd door zijn coach Thierry Van Cleemput in New York nog gecatalogeerd als een mini-burn-out na een lange tournee door Amerika, maar na een grondige analyse terug in België blijkt het eerder om een mentale blokkade te gaan. De Luikenaar had het moeilijk met de verwachtingen (top tien, deelname aan de Masters) en kon dat even niet verwerken. Goffin was sinds Wimbledon wel veel op de baan maar speelde effectief maar acht wedstrijden. De vermoeidheid zal wel een rol gespeeld hebben, maar hij zit zeker nog niet aan het einde van zijn Latijn.



Volgens Van Cleemput heeft zijn pupil nood aan minder trainingen en meer matchen, hij moet immers de spontaniteit van zijn tennis en het plezier op het terrein terugvinden. Daarom opteert Goffin ervoor een overvol programma af te werken in dit laatste deel van het seizoen. Volgende week speelt hij in Oostende mee in het barrageduel van de Davis Cup tegen Brazilië, waarna hij meteen naar Metz trekt. Vervolgens gaat het richting Azië voor de toernooien van Shenzhen, Tokio en Shanghai. Afsluiten doet hij met Antwerpen, Basel en Paris Bercy. Liefst acht evenementen in acht weken tijd. Een flinke boterham en misschien dat hij dan toch nog in Londen geraakt voor de Masters. Al wordt dat laatste misschien beter niet meer geopperd.